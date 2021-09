Elezioni a Ravello: tre aspiranti sindaci tra divorzi e vecchi duelli

Sarà corsa a tre per la fascia di sindaco a Ravello. Il primo cittadino uscente Salvatore Di Martino con la sua “Rinascita Ravellese”, Paolo Vuilleumier sostenuto da “Insieme per Ravello” e l’ex vicesindaco Salvatore Ulisse Di Palma con “Ravello va oltre” si sfideranno alla prossima tornata elettorale. Nessun colpo di scena dell’ultimo minuto, quindi, tutto come previsto ormai da settimane. Vuilleumier, già sindaco della Città della Musica nel quinquennio 2011-2016, parte favorito vista la profonda spaccatura che ha portato alla scissione di “Rinascita Ravellese” con la nascita di due liste contrapposte capeggiate da Di Martino e Di Palma. A quest’ultimo non sono bastate le ultime infuocate ore prima della presentazione delle liste per presentare un organico al completo, infatti “Ravello va oltre” presenta dieci candidati a fronte degli undici degli altri due sodalizi. Al fianco del cardiologo, che ha lavorato al presidio ospedaliero di Castiglione nel corso dell’emergenza legata alla pandemia, il consigliere di minoranza Nicola Amato .