Elezioni a Piano di Sorrento: una città a misura di futuro per la squadra “ForteMente Piano”

UNA CITTÀ A MISURA DI FUTURO PER LA SQUADRA “FORTEMENTE PIANO”

CANDIDATO SINDACO SALVATORE CAPPIELLO

Una Città a misura di futuro: questa la proposta della lista “ForteMente Piano” capitanata dal candidato Sindaco Salvatore Cappiello e pronta per le prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.

Partecipazione, trasparenza, innovazione, inclusione e valorizzazione culturale, umana ed economica sono le coordinate principali di un programma elettorale che scandaglia potenzialità e criticità di Piano di Sorrento in un’ottica di lungimiranza e concretezza.

«Chi mi conosce sa che sono un uomo che ama i fatti – dichiara il candidato Sindaco Salvatore Cappiello nella lettera di introduzione al programma – Preferisco ascoltare e agire invece di perdermi in chiacchiere inutili. Vogliamo un cambio di rotta per Piano di Sorrento perché merita molto di più, perché i cittadini meritano azioni concrete commisurate alla storia, al valore, al patrimonio umano e alle potenzialità della nostra Città. La continuità ha senso solo quando la direzione è giusta».

Insieme a Salvatore Cappiello, nella lista “ForteMente Piano” sono candidati Antonella Arnese, Antonio Cocorullo detto “Tony”, Giuseppe D’Alessio detto “Peppe”, Giuseppe De Angelis, Marco D’Esposito, Giuseppina Esposito detta “Pinella”, Maurizio Gargiulo, Anna Iaccarino, Giovanni Iaccarino detto “Gianni”, Salvatore Mare, Fernando Maresca, Annalisa Pasquariello, Giovanni Ruggiero, Costantino Russo, Monica Russo e Katia Veniero. «Con me c’è una squadra di persone preparate e appassionate – commenta il candidato Sindaco – Tutto ciò che farò, lo farò insieme a loro e alle esperienze, alle capacità e alle professionalità di tutti».

Ai cittadini, in vista delle elezioni del 3-4 ottobre, il pensiero conclusivo di Salvatore Cappiello e dell’intera squadra: «Abbiamo un programma ambizioso e innovativo, ma al contempo concreto. E ce la metteremo tutta per poterlo realizzare. A voi, cittadini, consegniamo la nostra volontà di impegnarci, ForteMente, per Piano di Sorrento e chiediamo la stessa fiducia, lo stesso ascolto e la stessa presenza che promettiamo».