Elezioni a Piano di Sorrento: fa discutere la politica dei gazebo. Si avvicinano sempre più i due giorni in cui i cittadini di Piano di Sorrento saranno chiamati alle urne per eleggere quello che sarà il sindaco per i prossimi cinque anni. Le elezioni comunali 2021 si svolgeranno, infatti, nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre. Domenica si voterà dalle ore 7:00 alle ore 23:00, mentre lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Lo scorso fine settimana sono stati organizzati in diversi punti della città dei gazebo da entrambe le liste, “ForteMente Piano” e “Piano nel Cuore”. Questa politica dei gazebo ha fatto discutere: da un lato abbiamo, infatti, cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa, dall’altro non manca chi ha criticato i candidati sindaci ed aspiranti consiglieri comunali, accomunandoli a dei “venditori Folletto”.

Ad ogni modo, per il momento, a sole due settimane dalle elezioni, non sono ancora stati effettuati degli incontri pubblici. Insomma, una campagna elettorale che va a rilento.