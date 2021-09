Elezioni a Conca dei Marini: confermata l’esclusione della lista “L’Altra Italia”. Con apposita sentenza il Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei giorni scorsi ha escluso la lista “L’Altra Italia”, capeggiata da Stefano Maria Cuomo, e in lizza per le amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana.

L’esclusione della lista del candidato Cuomo è stata puramente di natura burocratica, per l’invalidità dell’autenticazione delle firme apposte in calce alla dichiarazione di accettazione delle candidature e delle restanti dichiarazioni, sul rilievo che l’autentica delle stesse sarebbe stata effettuata a Napoli da Cosimo Damiano Cartelli che riveste la qualifica di consigliere comunale del comune di Varco Sabino, in provincia di Rieti. «Per un banale errore formale siamo stati esclusi dalla competizione elettorale dove mi ero esposto con gli amici di lista, ci eravamo presentati con una squadra pronta a governare una Perla della Costiera Amalfitana. Commento così la sentenza del Tar circa l’esclusione della mia lista alle elezioni amministrative», ha affermato Cuomo. Inoltre, per l’ex candidato sindaco, la sua non era considerabile una lista civetta, poiché il suo scopo era quello dare una svolta e rompere il rapporto di continuità con l’attuale classe dirigente del Paese. Oltretutto, se fosse stata realmente una lista civetta, i candidati non avrebbero fatto ricorso al Tar dopo l’esclusione della Commissione elettorale della Prefettura competente.

Resta, dunque, soltanto Pasquale Buonocore in lizza per occupare la poltrona di sindaco.