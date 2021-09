Elezioni: a breve la presentazione del manifesto programmatico del gruppo Rinascita Ravellese. A due settimane dal voto per le amministrative nei comuni di Cetara , Praiano, Conca dei Marini, Ravello il gruppo “Rinascita Ravellese “ guidato dal Sindaco uscente Salvatore Di Martino a breve presenterà pubblicamente il proprio manifesto programmatico.

Positanonews in anteprima ha chiesto al sindaco di illustrarci per sommi capi i contenuti del documento.

Rinascita Ravellese si presenta all’elettorato forte dei risultati conseguiti in questi ultimi cinque anni nonostante l’eccezionale periodo di pandemia che ha bloccato il sistema economico ed amministrativo a livello mondiale negli ultimi due anni.

Le motivazioni che spingono il gruppo guidato da Salvatore di Martino a ricandidarsi sono la difesa del bene comune al fine di non disperdere l’impegno profuso.

La compagine si presenta nel segno della continuità ma rigenerandosi con energie nuove come testimonia il nuovo simbolo del gruppo , un albero il cui tronco affonda le radici per rigenerarsi di nuova linfa .

Oltre i consiglieri uscenti Valentino Amato, Luigi Buonocore, Ivan Calce, Alberto Gambardella e Natalia Pinto si sottolinea la candidatura di Gaetano Amato, Giuliana Buonocore, Lorenzo Cappuccio, Lugi Cioffi e Vittoria Cioffi.

L’amministrazione uscente ha ovviato al ritardo accumulato nella approvazione del P.U. C. che rappresenta una svolta storica per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale della città e il miglioramento di alcune zone del paese.

Questo importante strumento permetterà all’edilizia privata il cambio di destinazione d’uso e la realizzazione di limitati ampliamenti.

Oltre alla realizzazione di parcheggi interrati a nord e sud della città della musica è previsto l’allungamento della strada interpoderale Zia Marta verso Minori per decongestionare punti nevralgici come il Bivio di Castiglione in prossimità del presidio ospedaliero.

Nel segno della valorizzazione di un territorio che non può essere trascurato sono di recente ultimazione i lavori di riqualificazione di Via Sigilgaida, Via Traglio, Via Giovanni XXIII, Via Famiglia Bove , Via San Martino e in corso d’opera quelli di Via Gradoni- Casanova (importo complessivo 290.000,00) alfine di migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza nel rispetto del territorio.

Si sono conclusi recentemente anche i lavori alla rampa Auditorium, nonostante una variante della Soprintendenza che ne ha rallentato l’apertura. L’opera è importante ai fini della viabilità e al decongestionamento del traffico in via Boccaccio.

Inoltre sono stati consegnati i lavori della piazzetta Andrea Mansi con la realizzazione di un parcheggio interrato, la ristrutturazione del campo sportivo con relativo parco giochi. Da evidenziare la riqualificazione dello storico campo da tennis dopo essere stato deturpato da un fabbricato in lamiera costruito in maniera del tutto inusitata dall’amministrazione Vuilleumer. Tra le opere realizzate i Giardini del Monsignore nel cuore storico del Paese.

I locali di Piazzetta Gradillo realizzati dall’allora amministrazione Campana sono stati oggetto di un intervento al fine di realizzare un centro poliambulatoriale medico-sociale per la cittadinanza.

Altro obiettivo è la sistemazione definitiva dell’Archivio comunale grazie ad un accordo con la Provincia nei locali della scuola media .

La sinergia Regione Campania – Comune Di Ravello ha permesso invece i lavori di messa in sicurezza dell’ Auditorium Oscar Niemeyer dopo anni di abbandono nel segno dell’agognata destagionalizzazione.

Altri contenuti verranno a breve pubblicati e diffusi alla collettività ravellese.