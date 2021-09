Ecco la squadra di Insieme per Ravello.

Da poche ore è stata consegnata agli uffici comunali la squadra di Insieme per Ravello che parteciperà alla prossima tornata elettorale amministrativa.

C’è grande fermento nel nostro gruppo di sostenitori, una grande famiglia motivata da entusiasmo e partecipazione con il forte desiderio di cambiamento. Il Movimento civico, guidato da Paolo Vuilleumier, si presenta all’elettorato della Città della Musica non solo rinnovato negli uomini e nelle idee, ma soprattutto fortemente motivato a realizzare un grande progetto di progresso e crescita che veda i cittadini partecipi e attivi.

I nostri candidati sono determinati e pronti a rispondere alle esigenze e ai bisogni di Ravello e di ogni cittadino. L’emozione è tangibile. Uniti con un unico desiderio, restituire alla nostra Ravello bellezza e dignità. Con correttezza e lealtà, mettendo definitivamente al bando sterili polemiche, attacchi personali, scorrettezze, maldicenze e pressioni. Non è più tempo di fare politica in questo modo poco edificante. Ravello non può più perdere tempo. E’ ora di ripartire.

Sulla base di un percorso chiaro di continuo e trasparente confronto con tutti, Insieme per Ravello è pronta a lavorare con impegno per garantire la partecipazione attiva dei nostri concittadini alla cosa pubblica.

Il nostro programma si basa su alcuni nodi essenziali, che ci stanno molto a cuore: l’ambiente, la valorizzazione delle frazioni, la promozione di un turismo di qualità, la creazione di reali opportunità di crescita per i giovani e i bambini, la dotazione di infrastrutture per assicurare la piena vivibilità a tutti.

“Uniti possiamo“: solo una squadra compatta che lavori con coerenza e serenità fin dal primo giorno può garantire una nuova era a Ravello, dove l’unità e la concordia di intenti possano essere il cardine di una politica vicina alla gente e ai suoi bisogni concreti. Lo spirito che ci guida è realizzare il nostro progetto, raccogliendo una sfida tanto ambiziosa quanto stimolante, con l’apporto di tutti i ravellesi.

La prima tappa sarà vincere le elezioni. E noi ce la metteremo tutta con coerenza, onestà e trasparenza. La meta finale, un obiettivo largamente condiviso: il bene di Ravello e dei suoi cittadini.

Cercheremo di rappresentare al meglio la comunità e mantenere con essa quel confronto diretto e costante che è sempre stato la nostra cifra distintiva. Ogni idea sarà preziosa, ogni punto di vista fondamentale. Il nostro movimento è aperto a suggerimenti costruttivi, tutti i cittadini che manifesteranno la volontà di offrire il proprio contributo saranno i benvenuti.