E la storia ………..continua “ Omaggio alle vittime delle torri gemelle in NEW YORK

Un bellissimo evento culturale di canzoni musica e poesie si e’ svolto presso la grande struttura all’aperto del M.° Claudio Esposito ,serata dedicata alle vittime delle torri gemelle in occasione del ventesimo anniversario .A presentare come sempre il simpaticissimo e bravo presentatore Ralph Stringile il quale ha avuto un gran da fare nel presentare il nutrito parterre di ospiti .Dopo i saluti ed i ringraziamenti da parte del patron e M° Claudio Esposito , Ralph Stringile ha subito presentato la mini orchestra che ha accompagnato dal vivo gli artisti e cosi’composta:GuidoBossa alla chitarra,Francesco D’Acunzo al flauto traverso, Luciano Esposito alla batterianonche’ direttore artistico, Franco Ombra alla fisarmonica ed infine a dirigere il M° Claudio Esposito . Anche stavolta ad essere presentato dal presentatore Ralph Stringile il cantante Antonio Onorato che si e’esibIto con “Il ragazzo della via gluck,e” A sunnambula”a seguire Franco Palepoli con “ Autunno” e “ Santa lucia luntana” Nunzia Nasti con “ Napule antica “ e “Surdatielle”Angelo D’angelo con “ Tutta pe Mme” e “Love story”,la simpaticissima Rosa Ruggiero con “Torna a surriento” e “ Comm’e’ bella a stagione” VickyMuriello con” Maria mari’” e “Na voce antica” Mariarosaria botti con “ Canzona bella” e “ Silenzio cantatore” Carmen con “Nu penziero” e “Passione eterna” Pino Silvestri con “ Un ‘ora sola ti vorrei” e “ Nune’ peccato” il poeta, scrittore e showman Eugenio Chartier in coppia con Viviana Cozzolino in “ Tu si na cosa grande” e “ Indifferentemente,il cabarettista Umberto Miele con le sue divertenti performance ,il noto e bravo cant’attoreAntonio De Lisi con “ cinematografo” Tammurriata nera “ ed ha recitato alcune poesie commuovendo il numeroso pubblico presente.Antonio Mazzarella con “ Non son degno di te” e “Guapparia “il bravo tenore Giuseppe Scognamiglio con “Quannotramonta’o sole ” e “Torna “La signora dei festival Laura Grey con “ L ‘urdema tarantella” il duo Luciano Esposito E Lina Aragri con un “omaggio alla Madonna Dell’Arco” presente il folclore con Lina Aragri ela sua tammorra con “ Vesuvio”. La serata si e’ conclusa con un buffet offerto dalla famiglia Esposito, la torta ed i fuochi pirotecnici offertida VickyMurielloper i suoi 49 anni ben portati !! Ralph Stringile ha dato appuntamento al prossimo mese di ottobre

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale positanonews