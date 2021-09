È la Campania la meta più ambita dell’estate 2021: tra i luoghi preferiti Amalfi, Minori, Positano e Sorrento. La nostra Campania è stata la regina dell’estate 2021. Ad affermarlo è stato uno studio realizzato da Extreme che ha analizzato la presenza sui social (Instagram) per trasformare geolocalizzazioni e post in numeri reali.

Il particolare studio chiamato “Instagrammable Italy” ha messo in evidenza come i turisti abbiano scelto la nostra regione e le città d’arte o i paesi di mare come luogo dove trascorrere le vacanze.

Su oltre 400mila post Instagram georeferenziati e ventiquattro hashtag, la Campania è risultata essere la prima Regione d’Italia con il 10,8%, seguita dal Lazio (9,7%) e dal Veneto (9,6%).

I singoli post pubblicati dalla Campania sono anche quelli che registrano più interattività e i più visti sui social. Nel dettaglio i tag arrivano principalmente da Napoli con il 16%, seguita da Capri con l’11% , Minori con il 9%, Positano con il 7%, Amalfi con il 6% e Sorrento con il 5%.

Sono stati analizzati 400 mila post da luglio ad agosto 2021 contenenti 24 hashtag relativi all’esperienza di un viaggio (travelitaly, travel2italy, traveltoitaly, italianlandscapes, italytrip, italytravel, discoveritaly, italianplace, italymypassion, italianplaces, italianvillages, ilikeitaly, summerinitaly, visititaly, italy_vacations, italytour, italytourism, italylove. Italy e Italia + travel, travelling, discover, summer).