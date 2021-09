E’ finito 5-0per il Sorrento l’allenamento congiunto con la Primavera della Juve Stabia

È finito 5-0 in favore del Sorrento l’allenamento congiunto allo stadio Italia con la Primavera della Juve Stabia. Cioffi ha alternato tutti gli uomini a sua disposizione ad eccezione di Procida e Acampora, tenuti precauzionalmente a riposo. Nel primo tempo sono andati a segno Gargiulo, Mezavilla (con una splendido tocco al volo su pregevole assist di Gargiulo), Cassata su rigore e Sosa con un potente mancino. Nella ripresa, invece, consueta girandola di cambi, esordio per gli ultimi arrivati Sicuro e Diop e cinquina completata dal giovane Di Lorenzo. Da domani si aprirà la settimana che porterà all’esordio in campionato in casa della Mariglianese.