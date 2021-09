Due lauree alla Bocconi, torna a Sorrento per fare la contadina: Valentina si racconta a Repubblica

Non le è bastata una doppia laurea all’Università Bocconi di Milano per essere felice. La vera felicità, Valentina, l’ha trovata con il suo ritorno alle origini, un ritorno che l’ha portata a tornare a Sorrento e aprire un’azienda agricola.

Le due lauree, tuttavia, sono tornate utili per creare un vero e proprio business, anche online, dove Valentina è riuscita a fondare una rete di clienti che acquista da lei il raccolto. Ecco che si va, grazie a Valentina, ad infrangere lo stereotipo del “mestiere del contadino adatto a chi non ha completato gli studi” o chi non ha altre possibilità. Altre scelte Valentina le aveva eccome, eppure ha deciso di portare avanti quella che l’ha resa più felice di tutti.

E le soddisfazioni professionali non mancano: oltre a essere diventata responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa, è spesso ospite di convegni internaizonali. L’ultimo è stato l’Open Forum introduttivo del G20 sull’Agricoltura a Firenze.

Video: Repubblica