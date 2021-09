Due candidati sindaci per Conca dei Marini: sfida tra Pasquale Buonocore e Stefano Cuomo.

Le elezioni comunali 2021 si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre. Si voterà la domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00. A Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, saranno ben due i candidati a sfidarsi per ricoprire la carica di sindaco. Gaetano Frate ha indicato l’avvocato Buonocore come suo successore, persona forte politicamente, già candidato sindaco di Amalfi.

Comparsa poi anche una seconda lista, presente anche in altri comuni, composta da candidati tutti provenienti da Napoli e provincia con nessun legame col paese.

Ecco le liste.

Uniti per Conca

Candidato Sindaco: Pasquale Buonocore

Andrea Gambardella

Antonio Cavaliere

Raffaele Frate

Alfonso Esposito

Maria Anastasio

Gelsomina Buonocore

Luigi Criscuolo

L’altra Italia

Candidato Sindaco: Stefano Cuomo

Eva Guadagno

Elena Lucido

Gabriella Lucido

Chiara Lucido

Rocco Lucido

Vincenzo Del Giudice

Amedeo Goglione

Simone Fiume

Antonietta Busiello Brioso

Federico Fiume