Dries Mertens ad Amalfi per festeggiare il compleanno della moglie

La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la penisola, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose continuano ad andare in questo modo anche in questo mese oramai di settembre inoltrato, grazie anche alla zona bianca ancora in vigore.

Ad aver trascorso delle ore di relax ad Amalfi è stato Dries Mertens, come dimostrano gli scatti realizzati nella Pasticceria Pansa.

“Il nostro sabato sera si è concluso con la visita di un amico speciale… con qualche giorno di ritardo abbiamo festeggiato insieme il compleanno della moglie Kat nel segno della delizia al limone – hanno scritto sulla loro pagina Facebook -. Torna a trovarci presto”.

Il calciatore del Napoli, beniamino dei tifosi, insomma, ha scelto la famosa pasticceria del paese capofila della Costiera Amalfitana per festeggiare la moglie, nell’attesa di tornare in campo.

Il belga, infatti, dopo gli Europei, è stato operato alla spalla per risolvere un vecchio problema, poi è iniziato un lungo percorso di recupero che è praticamente terminato. Il giocatore già da diversi giorni sta svolgendo allenamento completo con il gruppo azzurro a Castel Volturno e non vede l’ora di poter tornare ad assaporare le emozioni del terreno da gioco. Come riferito da SKY Sport il giocatore ha perso 4-5 kili ed è praticamente tirato a lucido. In questa sua possibile ultima stagione all’ombra del Vesuvio vuole dare il massimo, Dries è pronto a stupire ancora, nonostante con le sue 135 reti con la maglia del Napoli, sia già il miglior marcatore della storia del club azzurro.