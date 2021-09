Doppio colpo di mercato in casa Vico Equense: presi Cestaro e Marino!

L’estate ormai volge al termine, il campionato è iniziato, ma il mercato del Vico non è ancora finito. La dirigenza, infatti, ha fatto il botto! Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Marco Cestaro e Aldo Marino.L’innesto di questi due calciatori garantisce esperienza, affidabilità e verve offensiva ad una rosa giovanissima.

Marco Cestaro, classe 1990, è un centrocampista. Dopo una breve esperienza nel settore giovanile della Salernitana, ha mosso i primi passi della sua lunga carriera nel Vietri Baia, per poi vestire le maglie del Serre Alburni, Baratta Battipaglia, Calpazio e Massalubrense. Nel 2014 trova l’accordo con il Costa D’Amalfi, dove giocherà fino al 2019, indossando la fascia di capitano. Successivamente ha invece vestito la maglia del L.M.M. Montemiletto. L’ ultima breve esperienza è quella con il Sant’Antonio Abate.”Sono felice di approdare in una società così importante.” Sottolinea Cestaro. “Il primo contatto con l’ambiente è stato positivo. Sono sicuro che lavorando duramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.Cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data, dando il massimo per i miei compagni, staff e per i tifosi.”

Aldo Marino, classe 1987, è un attaccante. Cresciuto nel settore giovanile del Positano e per una breve parentesi in quello del Sorrento, la sua carriera è proseguita vestendo le maglie di Massalubrense, Costa d’Amalfi, Angri, S. Vito Positano e L.M.M. Montemiletto. Nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Sorrento in serie D. L’ultima breve esperienza, come per Cestaro, è quella con il Sant’Antonio Abate. “Voglio ripagare la fiducia di tutti e far felice i tifosi con le mie reti!”, ha ribadito l’attaccante.