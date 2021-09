Dopo le parole del gruppo “Insieme per Massa Lubrense” sui parchi cittadini arriva la risposta del vicesindaco Giovanna Staiano

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano risponde alle parole del gruppo “Insieme per Massa Lubrense” ( che potete leggere cliccando QUI) sui parchi giochi cittadini: «Le ultime considerazioni fatte dal gruppo Insieme per Massa Lubrense sui parchi giochi realizzati dall’Amministrazione comunale sanno di vecchia politica, quella divisiva, quella della contrapposizione a prescindere e della speculazione territoriale, con l’auspicio di inserirsi nella frattura che si è contribuiti a creare, insomma quella politica che mai dovrebbe essere insegnata ai bambini, i quali, chiedono semplicemente che qualcuno si ricordi di loro, delle loro esigenze, dei loro sogni! Come mai accaduto negli ultimi decenni, stiamo lavorando intensamente per consegnare due bei parchi attrezzati alla comunità Massese, tutta la comunità, senza alcuna distinzione. Gli uffici competenti sono al lavoro, avendo subito qualche rallentamento solo nel periodo feriale, circa l’adozione di alcuni atti determinanti per l’apporto delle migliorie già programmate e finanziate.

Ci piace ricordare il momento in cui abbiamo tagliato il nastro del parco a Via Reola, centinaia di bambini felici e increduli sono corsi verso i giochi, gioia incontenibile per loro e per noi grandi presenti. Sta a noi adulti lasciarli continuare a correre, con lo stesso entusiasmo e la stessa felicità, verso la propria terra, verso una Massa Lubrense UNICA e UNITA!».