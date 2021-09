Dopo la tappa a Positano, gli scatti di Cristina Buccino ad Amalfi e Capri

Alcuni giorni fa Cristina Buccino incanta ancora la costiera amalfitana e Capri in alcuni scatti in cui sfoggia il fisico che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. La modella nata a Castrovillari, in provincia di Cosenza, riesce sempre ad ammaliare migliaia di followers. Bellezza esplosiva quella di Cristina Buccino, che attraverso il suo profilo Instagram sa sempre bene come riuscire a evidenziare le sue curve mozzafiato.

Cristina Buccino è seguita su Instagram da più di due milioni e mezzo di follower e per questo è sempre molto attiva. Lei ha sempre fatto molto parlare di sè, dalle sue partecipazioni televisive ai suoi amori, finiti sempre su tutti i siti e le riviste di gossip.

Cristina Buccino circa una settimana fa ha trascorso una notte a Positano. Spettacolare e sexy al Rada e Fly, la vista più bella del mondo. Non è la prima volta che la incontriamo in Costiera amalfitana, la sua meta preferita è Positano in Costa d’Amalfi e Capri, con capatine a Massa Lubrense sulla costa di Sorrento. Una bellezza mozzafiato e spettacolare come il Rada e Fly, i locali di Peppe Russo il patron del Music on the Rocks sulla Spiaggia Grande, secondo molti, con la vista più bella del mondo.