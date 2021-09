Domenica Marlena Szpak e Oleksandra Artemenko e a Villa Fondi

Piano di Sorrento (NA) Domenica 12 settembre, alle ore 20:30, per il terzo appuntamento della I edizione autunnale 2021 della rassegna “I Concerti di Villa Fondi”, sulla splendida terrazza belvedere di Villa Fondi sarà presentato al pubblico il programma “Accordi di Divine Corde”, dedicato al pianoforte solistico ed il belcanto tedesco, un evento musicale promosso dal Comune di Piano di Sorrento e dalla Società Concerti Sorrento, col patrocinio del MiC Ministero Italiano della Cultura e la direzione artistica di Paolo Scibilia. Chiamate ad interpretare un programma tanto vasto e articolato che va dalle elegie di Rachmaninov alle ballate di Chopin e ancora Schumann e Schubert, la pianista Oleksandra Artemenko alunna della Professoressa Maria Teresa Russo, laureata al Glier State Institute e al Cimarosa di Avellino, svolge da anni attività concertistica riscuotendo ottimi consensi di critica e pubblico, con lei il soprano Marlena Szpak, studi musicali a Cracovia all’Accademia Statale di Musica “W. Żeleński” dove si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida di L. Kapralska. In Italia si è laureata con la lode al conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino sotto la guida di Valeria Baiano e si è specializzata col soprano veronese Chiara Angella. Dal 2016 collabora con il Teatro dell’Opera “Giuseppe Verdi” di Salerno nei soprani del coro dei professionisti.

Nel 2017, si è esibita sotto la direzione del Maestro Ennio Morricone con l’Orchestra Sinfonica di Roma in concerti con musiche da film composte dal Maestro e con il Teatro G. Verdi di Salerno in collaborazione con il l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli nell’ambito del progetto

“Un’Estate da Re”. Nel 2018 insieme a suo fratello, il cantante Michał Szpak, artista dalla forte personalità e presenza scenica che ha conquistato fama internazionale nella musica pop-rock, ha ideato e realizzato la tournée “Classica Tour”, uno spettacolo che unisce la musica pop con la lirica.

Ingresso gratuito, con posti limitati, sottoposto a vincoli e limitazioni AntiCovid19.

OLEKSANDRA ARTEMENKO