Domenica da bollino rosso per la viabilità con lunghe code dalla penisola sorrentina in direzione Napoli

Già dal pomeriggio di questa domenica di settembre si registra un intenso traffico dalla penisola sorrentina in direzione Napoli con lunghe code a Piano di Sorrento nelle arterie cruciali, ovvero Via dei Platani, Via Cavone e Corso Italia. Traffico che continua per tutta la città di Meta e la strada di Scutari. Una domenica da bollino rosso per la viabilità, complice il clima tipicamente estivo che ha invogliato tantissime persone da Napoli e provincia a raggiungere la penisola sorrentina per una giornata di relax.

Si raccomanda, quindi, di prestare la massima attenzione nel mettersi alla guida preparandosi a dover affrontare lunghe attese in auto consapevoli che la situazione resterà simile anche in serata.