Domani gli studenti di Positano e Praiano parteciperanno alla mostra Millepiani dell’artista Rosario Memoli. Domani, mercoledì 22 settembre 2021, gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e delle classi V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana, accompagnati dai docenti di classe parteciperanno in orario scolastico all’uscita didattica presso la Pinacoteca comunale di Positano, per visitare la mostra “Millepiani” dell’artista Rosario Memoli, che si è reso gentilmente disponibile a incontrare gli alunni.

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti a piedi, sia all’andata che al ritorno, secondo la seguente organizzazione:

Classi III scuola secondaria di I grado di Positano

Docenti accompagnatori: prof.ssa Concetta Fusco, prof. Gaetano Coppola

Partenza da scuola alle ore 9:00

Rientro a scuola previsto per le ore 11: 00 per il regolare proseguo delle attività.

Classi V scuola primaria di Positano

Docenti accompagnatori: Maria Pia Pagano, Maria Parlato

Partenza da scuola alle ore 10:15

Rientro a scuola previsto per le ore 12:15 per il regolare proseguo delle attività.

Saranno naturalmente rispettate tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19, e in Pinacoteca gli alunni entreranno per gruppi distanziati, con mascherina.