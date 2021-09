Domani alle 15:30 San Vito Positano – Givova Capri Anacapri. Gennaro Iovino: “ci siamo preparati al meglio”

Domani alle 15:30 il San Vito Positano affronterà, in un derby casalingo, il Givova Capri Anacapri. Il match si svolgerà al Cerulli di Massa Lubrense in attesa che terminino i lavori nel campo di proprietà. Nel frattempo gli ospiti, già molto carichi, ripongono le aspettative sui gol di Gennaro Iovino, uno dei pupilli della tifoseria. Nella scorsa gara Gennaro ci è andato molto vicino, solo un miracolo dell’estremo difensore avversario gli ha negato la gioia del ritorno al gol. Domani ci proverà di nuovo. “Domani affronteremo una gara fondamentale, – dichiara l’attaccante -. É la prima trasferta, un banco di prova importante, dobbiamo essere bravi ad imporre il nostro gioco anche lontano dal San Costanzo. Il carattere è stato uno dei punti di forza nelle passate stagioni e lo sarà anche in questa appena cominciata. Ci siamo allenati bene durante la settimana e abbiamo preparato al meglio la gara contro il San Vito. I nostri tifosi ci hanno sostenuto durante la settimana, li ringrazio”.