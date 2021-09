Dolore per la scomparsa di Simona Pucciarelli, guida turistica a Napoli e Capri. Da sempre attivista dell’ambiente

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Simona Pucciarelli. Avrebbe compiuto tra poco 50 anni ma un brutto male l’ha strappata alla vita ed all’affetto dei suoi cari. Era molto conosciuta per il suo lavoro di guida turistica soprattutto nella sua Napoli ed a Capri.

Ma era anche un’ambientalista convinta, paladina di tante battaglie contro l’inquinamento ed i rifiuti tossici, instancabile promotrice del rispetto dei luoghi e delle persone.

Tra i tantissimi i messaggi di cordoglio anche quello di Padre Maurizio Patriciello: «E anche tu, Simona Pucciarelli, ci hai detto addio. Il cancro che non perdona ti ha portata via. Addio, Simona. E grazie per il tuo impegno per la nostra martoriata terra. Il Signore ti abbia in gloria».

Ma le parole più cariche di rabbia contro la malattia che ha portato via Simona sono quelle del papà Carlo: «Scusatemi! Il mio dolore è troppo forte! Vi prego, andate sulla pagina di You tube e vi rendete conto chi è Simona Pucciarelli! Mia figlia avrebbe potuto vivere in Florida. L’azienda per cui lavorava le aveva offerto tutto il bene del mondo. Casa in villa con piscina. Ha rifiutato tutto questo perché ama Napoli forse più della mamma. E’ una guida turistica e una guerriera per l’ambiente! Napoli l’ha ricambiata con un cancro alle ossa!».