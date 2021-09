“Dolce” in cento sfumature di grigio per un’amore speciale…

Ciò che manca per essere felice a questa cucciola dal manto grigio infatti, non è la vista di quell’occhio permanentemente ferito dalla cattiveria umana, ma semplicemente una famiglia di cui “occuparsi”. Il suo nome è Dolce, e questa deliziosa gattina di razza simil “certosino”, ha un occhio compromesso a causa dell’abbandono di una mano crudele. È stata lasciata sola, quando era ancora troppo piccolina per sapersi gestire, per strada, in terra, come un rifiuto scomodo di cui disfarsi.