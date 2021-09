Dodi Battaglia dopo il concerto a Piano di Sorrento: “Tanto calore. Grazie”

I più nostalgici del gruppo dei “Pooh” hanno potuto assistere al concerto di Dodi Battaglia, il chitarrista del gruppo che per anni ha fatto sognare quella che per usare neologismi, è definita generazione X. Ieri, in occasione della festa di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, in molti si sono concessi una serata di tuffo nel passato. Un salto indietro che lo stesso Battaglia ha apprezzato, ringraziando tutti i partecipanti sulla propria bacheca Facebook.

Ciao a tutti, grazie a quanti ieri sera mi hanno accolto a Piano di Sorrento. È stato per me davvero bello tenere il concerto tra persone così piene di calore, tra tanti amici. Spero si ricominci davvero a riaprire tutti quei luoghi dove la musica è libera di esprimersi e di comunicare – Dodi.