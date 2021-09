Diventa virale la foto della lite tra Chiara Ferragni e Fedez durante la vacanza in costiera amalfitana

Sta facendo il giro dei social la foto – comparsa sul settimanale “Chi” che ritrae Chiara Ferragni e Fedez mentre, a bordo del lussuoso yacht di Diego Della Valle, litigano animatamente durante la loro vacanza in costiera amalfitana. Ed ovviamente tutti si chiedono il motivo del diverbio che, però, resta ignoto. Dagli scatti si vede Fedez inveire contro la moglie che, dopo aver cercato di calmarlo, scoppia in lacrime. Inoltre, durante la lite si vede Fedez mostrare qualcosa sul cellulare e fare delle telefonate. Tra i due è calato un velo di silenzio per un paio di giorni al punto che dopo la lite la Ferragni è andata a cena senza il marito.

Poi, come capita in tutte le coppie del mondo, i due sposini hanno fatto pace ed è tornato il sereno. La vacanza continua tra abbracci e coccole.