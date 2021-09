Derrick Martell Rose uno dei più grandi cestisti del basket mondiale a Positano . Derrick Martell Rose (Chicago, 4 ottobre 1988) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i New York Knicks. In vacanza in Costiera amalfitana si è fermato al Garage Di Gennaro dove è stato beccato dal nostro Francesco che ringraziamo .

Nella sua stagione d’esordio ha vinto il premio di matricola dell’anno e nel 2011, a 22 anni, ha ricevuto il titolo di MVP, che lo rende il più giovane detentore del titolo della storia.

Considerato in giovane età un astro nascente del basket mondiale, e per la sua età forse uno dei più grandi di sempre, nel prosieguo della carriera è stato limitato da gravi infortuni

A inizio agosto Derrick Rose ha firmato un contratto triennale del valore di 43 milioni di dollari in NBA con i New York Knicks, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

Sebbene non sia considerato uno dei grandi nomi della free agency di quest’anno, Derrick Rose ha raccolto l’interesse di diverse squadre NBA che hanno bisogno di riempire il vuoto nel ruolo di point guard ma alla fine ha deciso di rimanere ai New York Knicks.

La scorsa stagione Rose ha diviso il suo tempo tra i Detroit Pistons e i New York Knicks. Mentre era fuori dai radar durante il suo periodo a Detroit, Rose ha rapidamente attirato l’attenzione ancora una volta dopo essere stato scambiato a New York ed essersi riunito con Tom Thibodeau.

Le cifre sono alte ma non altissime perché D-Rose ha dimostrato di essere ancora oggi un giocatore che può fare la differenza in NBA.