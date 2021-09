De Luca in costiera per presentare il progetto dell’ospedale unico della penisola sorrentina

Venerdì 10 settembre, alle ore 17, alla Villa Fondi di Piano di Sorrento, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenterà ufficialmente il progetto esecutivo del “Nuovo Ospedale Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana”.

Prima della manifestazione il governatore della Campania, accompagnato dal primo cittadino di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani e da tutti i sindaci dei Comuni da Vico Equense a Massa Lubrense, da tecnici e dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, effettuerà una ricognizione dell’area dove nella seconda decade del 2022 inizieranno i lavori del nuovo ospedale (spesa iniziale prevista e finanziata, 65 milioni di euro).

I lavori dureranno circa due anni dal momento in cui sarà aperto il cantiere. Una volta ultimate le opere la struttura disporrà di 250 posti letto nei vari padiglioni. Per quanto riguarda gli ospedali di Sorrento e Vico Equense, De Luca ha chiarito che “saranno rifunzionalizzati per la medicina territoriale, ma senza sovrapporsi ai servizi che saranno offerti dalla nuova e moderna struttura”.