De Luca a Piano di Sorrento per il “Nuovo Ospedale Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana”.

“Desidero condividere con tutti i sindaci della Penisola Sorrentina la soddisfazione per la presentazione, avvenuta ieri, a Piano di Sorrento, a Villa Fondi, del progetto esecutivo del “NUOVO OSPEDALE PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA”, da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un’opera storica, a carattere comprensoriale, tanto attesa, che, se realizzata, come si spera, in un biennio, segnerá una svolta nel livello di sicurezza sanitaria delle popolazioni locali, nonché nel rilancio del nostro turismo, insieme con il riutilizzo, complementare e coordinato, di tutte le strutture ospedaliere preesistenti e la nuova frontiera della sanità pubblica: l’assistenza domiciliare. Rivendico, altresì, di aver sostenuto, doverosamente, responsabilmente e convintamente, in tutte le sedi istituzionali, nel corso del mio mandato parlamentare e successivamente, questa iniziativa, in stretta e proficua collaborazione con il dottor Vincenzo Iaccarino, attuale sindaco di Piano di Sorrento, del quale ho sempre apprezzato la costante dedizione e il forte impegno nell’azione di coordinamento”

Raffaele Lauro