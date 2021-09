De Luca a Piano di Sorrento: “Ospedale funzionale, fatto bene e in velocità”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è oggi a Piano di Sorrento, per presentare quello che sarà il nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina nell’incontro a Villa Fondi.

“Ho chiesto ai tecnici di costruire un ospedale funzionale, fatto bene e in velocità. Tanto io starò con il fiato addosso -, ha esordito il governatore -. Ho chiesto un ospedale bello perché siamo in uno dei luoghi turistici più affascinanti della Campania. Lo devono costruire in velocità, perché qui si resta bloccati nel traffico e spostarsi per andare a Castellammare di Stabia è, a volte, un affare di ore. Non devono sforare il budget, siamo arrivati a 75 milioni”.

De Luca si è congratulato con i sei sindaci per il loro comportamento: “Se siamo riusciti ad accelerare i tempi è perché qui ho trovato sindaci uniti, solidali e fattivi”.

A creare questa nuova struttura sarà il consorzio d’imprese Mate Engineering, avendo vinto la gara d’appalto indetta dalla Regione. I lavori, è stato annunciato, inizieremmo a giugno 2022 e saranno svolti ininterrottamente; la consegna è prevista dopo due anni. L’ospedale sorgerà a Sant’Agnello su una precedente struttura ospedaliera. La scelta è scaturita perché centro baricentrico dei sei comuni della Costiera e perché non dovranno essere utilizzati terreni essendo una zona già urbanizzata. Avrà 200 posti letto con la flessibilità fino a 250. Con reparti di Medicina, Chirurgia, Criticità ospedaliere e una sezione Materno/infantile.