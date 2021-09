Dalla Francia l’allarme sulle macchinine Press&Go Disney Baby della Clementoni.

Giocattoli a rischio distacco minuteria e rischio ingestione È la ragione che ha spinto le autorità sanitarie francesi a mettere in guardia i genitori dalle macchinine Press&Go Disney Baby della Clementoni (GTIN – 8005125143924). In rari casi, i fari di dimensioni 8mm, potrebbero staccarsi dal prodotto ed essere ingeriti. Il giocattolo, in 4 modelli assortiti, venduto dal 01/01/2020 al 15/09/2021, non deve essere utilizzato in quanto sussiste il rischio di soffocamento. Come tutti i piccoli oggetti, le minuterie che compongono il giocattolo, rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini più piccoli. Possono anche causare ostruzione intestinale. L’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria francese (l’Anses), proprio in relazione ai rischi connessi che ha monitorato, ha appena lanciato un nuovo allarme su tutti i lotti delle macchinine Disney Baby Press & Go Cars del produttore italiano Clementoni S.p.A.. “Poiché il rischio è serio in caso di ingestione, ha scritto ANSES in una nota, “stiamo avvisando i genitori e gli operatori sanitari e ricordando loro l’importanza di tenere questi oggetti fuori dalla loro portata”. Il messaggio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses) è chiaro (https://rappel.conso.gouv.fr/ fiche-rappel/3512/Interne). Le macchinine Press&Go Disney Baby non devono essere lasciate alla portata dei bambini. E, in caso di ingestione anche sospetta, le autorità raccomandano di chiamare immediatamente il medico. I vari pericoli associati al distacco della minuteria (fari) dimensioni 8mm è il rischio ingestione, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, raramente menzionato dai venditori. Tutti i clienti sono invitati a rispettare il ritiro e a interrompere l’uso del giocattolo dalle conseguenze potenzialmente gravissime. In Francia il giocattolo oggetto del richiamo è stato venduto dai negozi CORA – STARJOUET – INTERMARCHE – LA GRANDE RECRE – KING JOUET – SAJOU – CASINO – LECLERC – SYSTEM U- JOUECLUB – MONOPRIX – AUCHAN – CARREFOUR – PICWICTOYS. Il Servizio Clienti di Clementoni Francia è a disposizione dei clienti per informazioni al numero 0240726060.