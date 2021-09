Da Villaricca a Vico Equense candidato, Raffaele Cacciapuoti dopo le polemiche si ritira dalle elezioni . Era diventato la pietra dello scandalo delle elezioni in provincia di Napoli, dal Comune commissariato per camorra in Campania alla candidatura in Penisola Sorrentina, a Vico , al voto con Piano di Sorrento per questa tornata. Cacciapuoti si ritira e precisa che era stato in minoranza al momento del Commissariamento

“Ringrazio l’UDC che mi ha offerto un’opportunità e ringrazio Gennaro Cinque come referente del partito a livello locale per la possibilità offertami a Vico Equense. Purtroppo la mia candidatura ha suscitato un inaspettato ed insolito clamore che mi costringe, per spirito di servizio e appartenenza al partito, a ritirarmi dalla competizione elettorale. Le migliori intenzioni profuse nella mia candidatura non coincidono con l’effetto contrario creato ad arte dagli avversari di Peppe Aiello al quale mai vorrei causare imbarazzo o problemi. La storia legata allo scioglimento del comune nel quale ero consigliere di minoranza non mi appartiene, ma prendo atto che i fatti non bastano ai corvi che sono sempre in agguato.”