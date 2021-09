Da Positano Danilo Stinga al Premio Chef Emergente 2021

Lo chef positanese Danilo Stinga parteciperà alle gare di qualificazioni del “Premio Emergente Chef” che si svolgerà al Parco Tor di Quinto a Roma. Con lui saranno presenti vari giovani chef di diverse regioni italiani che si sono distinti per l’impegno e il valore della loro cucina nella valorizzazione dei prodotti tipici, non importa se con uno stile creativo o seguendo un’impronta tradizionale.

Ogni chef dovrà presentare 2 ricette inerenti i due tempi della gara. La gara è organizzata da Witaly che, con un post sulla propria pagina Facebook, rende noto: «Iniziamo con la prima batteria dei nostri emergenti chef selezione centro sud il 15 e 16 settembre al Vinoforum di Roma. In gara Danilo Stinga del Ristorante Casa Mele a Positano. Classe 1992, dopo il diploma nel 2011 presso l’istituto alberghiero di Maiori, inizia il percorso lavorativo nelle cucine di alcuni dei più importanti alberghi della Costiera Amalfitana. Nel 2015 approda nella famiglia Iaccarino il Don Alfonso 1890 dove rimane per quattro anni. La curiosità e la voglia di imparare lo hanno spinto alla partecipazione di stage in giro per mondo, per poi ritornare a casa come chef a Casa Mele».

Danilo dopo l’alberghiero a Maiori ha fatto un percorso straordinario dal Monastero di Santa Rosa con lo chef Christoph Bob a “Un Piano nel Cielo” di Casa Angelina a Praiano, prestigioso albergo della Costiera amalfitana. Anche lui come Fumiko è stato da Don Alfonso a Sant’Agata di Massa Lubrense, il meglio dalla Costa di Sorrento a quella di Amalfi. Non solo, è passato in Australia a Sidney con il tre stelle Michelin Tetsuya Wakuda OAM, uno chef australiano di origine giapponese con sede a Sydney, in Australia. È anche apparso come giudice principale nell’episodio finale della seconda stagione di Junior Master Chef Australia. Fondamentale l’esperienza con Martín Berasategui Olazábal, uno chef spagnolo esperto di cucina basca e proprietario di un ristorante omonimo a Lasarte-Oria, in Spagna, che ha ricevuto tre stelle Michelin dal 2001. Detiene dodici stelle in totale, più di qualsiasi altro chef spagnolo.