Da domani più corse della Circumvesuviana

L’Eav, in vista della riapertura delle scuole prevista per il 15 settembre, ha annunciato già a partire da domani l’aumento dei collegamenti con 66 corse in più sulle linee della Circumvesuviana. La programmazione Eav a partire da lunedì 6 settembre 2021 prevede un programma di esercizio articolato su 264 corse al giorno dal lunedì al sabato, ridotte a 194 corse la domenica e nei giorni festivi. Con una frequenza ogni 24 minuti anziché 30.

Sulla linea Napoli-Sorrento l’esercizio ferroviario sarà garantito tutto l’anno fino alle ore 23 con 72 corse al giorno, di cui 18 direttissime – oltre alle 8 corse del Campania Express già in vigore dal 5 giugno a cui si aggiungono 38 nuove corse al giorno tra Napoli e Torre del Greco via Centro Direzionale. Sulle linee di Poggiomarino, Sarno e Baiano il servizio sarà garantito dalle 6 alle 21 con, complessivamente, 36 corse in più.