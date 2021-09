Covid-19, focolaio a Ischia: 9 bambini contagiati e 40 persone in isolamento

Sull’isola di Ischia si è sviluppato un focolaio da Covid-19 che vede 9 bambini contagiati. I piccoli – come riporta l’Ansa – sono attualmente asintomatici, stanno bene e sono controllati dalla ASL Napoli 2 Nord; sono residenti in vari Comuni dell’isola ed alcuni di loro sono compagni di scuola. I bambini positivi fanno parte di un ampio gruppo di persone che si conoscono e frequentano. Dopo il primo screening che ha fatto scoprire la positività dei nove bambini sono ora 40 circa le persone in isolamento e nei prossimi giorni quando si conoscerà l’esito dei tamponi molecolari a cui sono state sottoposte si potrà comprendere la reale estensione del cluster infettivo.

La situazione è comunque ritenuta sotto controllo dall’Azienda sanitaria; sull’isola ad inizio agosto si era verificato un incremento dei casi di positività, arrivati ad oltre 320, ma negli ultimi giorni si registra un deciso miglioramento con il numero dei pazienti positivi sceso a 274.