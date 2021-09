Costiera Amalfitana: il naufrago non si stava scattando un selfie, i particolari

Avrebbe dovuto fare ritorno in Tunisia. Un rimpatrio al quale ha cercato di sottrarsi disperatamente. È per questo che ha ben pensato di lanciarsi dalla nave sulla quale era stato imbarcato. Per non tornare in patria, è rimasto una notte intera in acqua. È avvenuto al largo di Capo d’Orso, a Maiori, dove il 38enne africano, W.M. le sue iniziali, che era a bordo d’una nave partita dal porto di Salerno e diretta verso la Tunisia, s’è tuffato in mare: era destinatario di un decreto di rimpatrio. L’uomo, un extracomunitario, era giunto soltanto domenica scorsa a Salerno a bordo del traghetto proveniente dalla capitale tunisina.

All’esito dei controlli della Polizia di Frontiera erano state rilevate delle irregolarità ai suoi documenti e per questa ragione era scattato l’immediato provvedimento di allontanamento. Nella giornata di lunedì l’imbarco sullo stesso traghetto in partenza dal capoluogo tunisino, con destinazione Tunisi.