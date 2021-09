Costiera Amalfitana: i nuovi orari della Sita in vigore da domani 15 settembre

Costiera Amalfitana: i nuovi orari della Sita in vigore da domani. Con l’avviarsi del nuovo anno scolastico, in Costiera Amalfitana la Sita Sud, l’azienda di trasporto su gomma che serve proprio il nostro territorio, ha reso noti i nuovi orari in vigore da domani, mercoledì 15 settembre 2021. Da Sorrento ad Amalfi passando per Positano e viceversa, per Massa Lubrense o per Meta, poi le corse per Salerno e Tramonti , Amalfi Agerola e Amalfi Ravello .

Da domani entreranno in vigore gli orari invernali del trasporto pubblico in Costiera Amalfitana.

Per quanto concerne la linea Amalfi – Salerno saranno ben 19 le corse a disposizione, a partire dalla prima delle ore 5.15 proprio dal pese capofila della divina. A seguire: 6.15; 6.30; 7.00; 7.15, 8.00 e da qui a distanza di un’ora una dall’altra. Successivamente si potrà partire da Amalfi alle 12.30; 13.15; 14.15 e dalle 15 con intervalli di un’ora fino alle 21.Come accade ormai da anni le fermate intermedie saranno: Atrani, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare.