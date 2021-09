Costiera Amalfitana, cade dalla barca per scattarsi un selfie: trovato dopo una notte in stato di ipotermia. Un uomo di 45 anni è stato ritrovato questa mattina in stato di ipotermia al largo della costa di Capo d’Orso, in Costiera Amalfitana, dopo aver trascorso tutta la notte in mare. Il naufrago è stato notato poco prima delle 7 di oggi, 28 settembre, dall’equipaggio di una nave portacontainer della Grimaldi Lines che si dirigeva nel porto di Salerno. Avviate immediatamente le operazioni di soccorso, l’uomo è stato portato a bordo della motovedetta della Guardia Costiera e trasportato nel porto turistico di Amalfi, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che è subito ripartita alla volta del vicino ospedale di Castiglione di Ravello.

Secondo la versione confusa che lo stesso malcapitato ha raccontato, infatti, sarebbe caduto dalla nave mentre, sporgendosi, si stava scattando un selfie. L’uomo, probabilmente algerino, sarebbe finito fuori bordo mentre andava a Tunisi con un’imbarcazione partita ieri da Salerno.

Sulle sue dichiarazioni sono attualmente in corso accertamenti.