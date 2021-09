Costiera amalfitana, ancora a rischio l’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione, si vuole togliere il tecnico di laboratorio

Costiera amalfitana, ancora a rischio l’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello , si vuole togliere il tecnico di laboratorio

Il 6 vi è una riunione a Salerno per togliere il tecnico di laboratorio la notte ed i festivi ,sostituendolo con un apparecchio automatico! Grave rischio gli esami non verrebbero vidimati dal medico laboratorista, ma dal medico di PS che ovviamente non ha alcuna competenza in merito e che ovviamente non ha alcuna intenzione di assumersi responsabilità che non gli appartengono, poi se l’apparecchio ha commesso un errore si scopre eventualmente il mattino dopo a paziente dimesso, mentre se si guasta l’apparecchio chiudiamo il PS!

Una assurdità visto che poi è proprio di notte e nei festivi che serve maggiormente il Presidio in Costiera amalfitana , la Regione Campania non dovrebbe dare indicazioni in tal senso?