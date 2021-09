Coronavirus: iniziate a Salerno le somministrazioni della terza dose di vaccino. Sono iniziate le somministrazioni della terza dose di vaccino anche a Salerno e per i cittadini della provincia.

Il centro Vaccinale dell’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretto dal professore Francesco De Caro, ha avviato le ulteriori inoculazioni ai pazienti che rientrano nella categoria fragili (trapiantati, immunodepressi), a carico del nosocomio salernitano.

Nei prossimi giorni saranno convocati i pazienti che fanno riferimento all’ospedale di Salerno.

La terza dose per il momento, così come indicato dal Ministero della Salute, andranno ai trapiantati di rene e di midollo, poi ai dializzati e alle altre patologie, e saranno considerate dosi addizionali o aggiuntive, a completamento del ciclo vaccinale, dopo almeno 28 giorni dalla seconda dose.

Per il momento, quindi, l’ulteriore vaccinazione è prevista solo per le categorie sopraindicate, in attesa di ulteriori disposizioni dal Ministero della Salute.