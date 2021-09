Controlli da Sorrento a Massa Lubrense. Denunciato 22enne che coltivava cannabis in giardino

Sorrento. Nella giornata di ieri gli agenti del locale Commissariato hanno effettuato una serie di controlli in città identificando 60 persone, controllando 17 autoveicoli, 8 motoveicoli e contestando 3 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancanza dei documenti di circolazione e per aver cambiato corsia di marcia senza la dovuta segnalazione.

Questa mattina, invece, gli agenti di Polizia hanno effettuato un controllo a Massa Lubrense presso l’abitazione di un 22enne e nel terreno adiacente dove è stata rinvenuta una pianta di cannabis alta circa 2 metri e del peso di 2,5 kg circa. La pianta è stata sequestrata e per il 22enne è scattata una denuncia per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.