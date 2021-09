Conferenza mondiale sulla pace che chiede un’azione concertata per la pace sostenibile nella nuova era normale

Il 18 settembre 2021, si è tenuto online il 7° anniversario del HWPL World Peace Summit del 18 settembre. L’evento di quest’anno ha riguardato i progressi degli sforzi internazionali e i piani per promuovere l’agenda della pace nell’era del “Nuovo Normale” che passa dal post-Covid al con-Covid.

L’organizzatore dell’evento, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), sta conducendo attività pacifiche incentrate sui cittadini per creare “una cultura di pace” sostenuta dall’ONU e dalla comunità internazionale per stabilire un ambiente di coesistenza pacifica dal World Peace Summit del 2014.

Questo evento ha presentato l’azione concertata per la pace sostenibile con casi provenienti da vari settori come il diritto internazionale, la religione, l’educazione e i media. Inoltre, ha affrontato la cooperazione internazionale per superare l’attuale crisi che minaccia la coesistenza e l’armonia dell’umanità, che è venuta alla ribalta durante la pandemia.

Gli sforzi di peacebuilding condotti da HWPL per stabilire basi legali e norme internazionali per la pace attraverso la connessione di attori globali sono incarnati dal suo sforzo di sostenere il diritto internazionale per la pace attraverso la stesura della Dichiarazione di Pace e Cessazione della Guerra (DPCW).

“Il manuale DPCW ci permette di insegnare sistematicamente il diritto internazionale e l’essenza della pace a questi studenti e ad altri. Permette loro di diventare docenti nel corso successivo”, ha detto il dottor Mizanur Rahman, consigliere capo della Asian Association of Law Professors (AALP) nonché ex presidente della National Human Rights Commission, Bangladesh (NHRC-BD), sottolineando la necessità di incoraggiare il discorso pubblico sulla costruzione della pace da parte del mondo accademico.

Oltre ai principi di base della pace assegnati alle nazioni da sostenere, il DPCW ha presentato principi che dovrebbero essere trattati nell’epoca attuale, come il divieto dell’uso della forza, la promozione della libertà religiosa e la partecipazione civica per diffondere una cultura di pace. In particolare, afferma che gli sforzi per la pace provengono da tutti i membri della società globale, identificando non solo gli stati-nazione ma anche le organizzazioni internazionali e tutti i cittadini come i principali attori della costruzione della pace.

“Sappiamo che sarà difficile raggiungere la pace se non lavoriamo tutti per essa. Ecco perché dobbiamo incoraggiare i bambini, i giovani e gli adulti a prevenire gli abusi verbali e a lavorare per ridurre le disuguaglianze e sradicare le disparità per ottenere un mondo più equo, stabile e pacifico”, ha detto l’ex presidente dell’Ecuador, la dottoressa Rosalia Arteaga Serrano.

L’onorevole Octavia Alfred, ministro dell’istruzione, della pianificazione delle risorse umane, della formazione professionale e dell’eccellenza nazionale della Dominica, ha detto che gli studenti imparano la necessità della coesistenza e della cooperazione reciproca attraverso l’educazione alla pace di HWPL e trasmettono ai loro amici, genitori e insegnanti ciò che hanno imparato. Ha affrontato anche concetti che possono sviluppare capacità di competenza psicosociale, come il rispetto per la diversità, l’ordine, la risoluzione dei conflitti e la negoziazione, quindi viene utilizzato per la formazione degli insegnanti.

“Il nostro obiettivo è quello di porre fine alle guerre nel villaggio globale e stabilire la pace e renderla un’eredità permanente per le generazioni future. Senza la pace, tutto ciò che siamo riusciti a costruire verrebbe distrutto. … Non dovremmo lasciare che questo accada. Quindi, per raggiungere la pace, non dovremmo raggiungere il nostro obiettivo con lo stesso spirito?” ha detto il presidente Man Hee Lee della HWPL all’evento.