Conca dei Marini ( Salerno ) . Tutto secondo le previsioni di Positanonews le presentazioni delle liste elettorali per il prossimo 3 ottobre in Costa d’ Amalfi, a Praiano, Ravello, Cetara, Agerola avevamo anticipato tutto e tutti, ma siamo rimasti sorpresi solo da Conca dove Gaetano Frate lasciava per Buonocore, abbiamo contattato l’altra lista, diversi sono di Napoli e amano la città prediletta da Jacqueline Kennedy ” La lista in contrapposizione con Buonocore e’ stata voluta fortemente da Flavio Boccia , presidente di PMI Italia, spinta dalle richieste di diversi imprenditori e cittadini .”

“L’altra Italia” guidata da Stefano Cuomo ha comecandidati Eva Guadagno, Elena Lucido, Gabriella Lucido, Chiara Lucido, Rocco Lucido, Vincenzo Del Giudice, Amedeo Goglione, Simone Fiume Antonietta Busiello Brioso e Federico Fiume.

