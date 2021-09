Conca dei Marini, definitivamente approvato il Piano Urbanistico Comunale.

Nella serata di ieri, il Consiglio Comunale di Conca dei Marini ha definitivamente approvato il proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC), un traguardo storico che l’Amministrazione, a guida del Sindaco Gaetano Frate, è riuscito a raggiungere dopo tanti anni.

Il nuovo strumento urbanistico, redatto dal gruppo di progettazione coordinato dall’arch. Giovanni Infante,

costituisce un momento cruciale per perseguire prospettive di sviluppo sostenibile per il territorio ed infatti esso recepisce ed interpreta le indicazioni, gli obiettivi e le strategie proposte dall’Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai temi:- della tutela, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale;

– della salvaguardia e del risanamento idrogeologico del territorio;

– della tutela, del recupero, della valorizzazione del patrimonio edilizio e della struttura insediativa esistente;

– dell’adeguamento e potenziamento del sistema di servizi ed infrastrutture pubbliche;

– della valorizzazione e potenziamento della complessiva offerta turistica. Dichiarazione del RUP arch. Loredana Tarallo:

“Esprimo grande soddisfazione, unita alla commozione per questo traguardo raggiunto, che segna l’inizio di una nuova era per Conca dei Marini; l’approvazione del PUC, infatti, è il punto di ripartenza per un comune cresciuto, fino ad oggi, nella completa assenza di strumenti di pianificazione urbanistica .Oggi si gettano le basi per avviare progetti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione che questo territorio merita più di ogni altra cosa, obiettivi che dovranno perseguirsi attraverso il rispetto delle regole di governo del territorio imposte dal nuovo PUC.Tale strumento, oltre a costituire strumento di programmazione per le opere pubbliche, rappresenta un’opportunità per il patrimonio edilizio esistente, apportando un notevole contributo allo sviluppo (anche economico e turistico) di uno dei borghi più belli d’Italia e della costiera amalfitana, nonché Patrimonio dell’Unesco”.

Il PUC entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BUR Campania ma nei prossimi giorni sarà consultabile sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo:

https://www.comuneconcadeimarini.it/puc-piano-urbanistico-comunale/

Quello di ieri è stato l’ultimo Consiglio Comunale del Sindaco Gaetano Frate, al quale è stato riservato un caloroso saluto e ringraziamento per quanto fatto per Conca dei Marini in questi lunghi anni di impegno politico. Per l’occasione, al Sindaco è stata consegnata una targa con incisa la seguente frase: “Gli anni trascorsi con te: un mix di ricordi e di emozioni forti avendo come unico e vero obiettivo la crescita ed il bene del nostro Paese. Un grazie di cuore per l’umanità e l’esperienza profusa a nostro sostegno.”