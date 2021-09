COMUNICATO UFFICIALE DAL COMUNE DI MINORI (SALERNO) SULLE GRADUATORIE PER IL MICRO NIDO

COMUNICATO UFFICIALE DAL COMUNE DI MINORI (SALERNO)

Si comunica che a causa di problemi di tipo gestionale ed organizzativo presso il piano zona S2,la graduatoria per l’ammissione al micro nido comunale per l’anno scolastico 2021/2022 non ci è stata ancora comunicata ,nonostante l ‘assessore citro di concerto con gli altri assessori del territorio stiano da giorni mettendo in atto innumerevoli richieste di chiarimento ci scusiamo per il disagio.Assolutamente non dipende dalla nostra volontà.

Il sindaco Andrea Reale

Il problema riguarda anche altri comuni della Costiera amalfitana, oltre Minori, anche Scala. Il Piano di Zona si interessa di Cava de’ Tirreni e Costa d’ Amalfi