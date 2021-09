Compleanno in pizzeria si trasforma in focolaio Covid: impennata dei contagi a Eboli

Una festa di compleanno in pizzeria si è trasformata in focolaio Covid facendo impennare a Eboli il numero dei positivi.

Attualmente – come riporta il sito web salernotoday.it – sono 46 le persone in isolamento domiciliare, mentre 29 i nuovi casi positivi riscontrati negli ultimi giorni per un totale di 48. Numerose le persone che si sono sottoposte al tampone nelle ultime ore, tra cui anche i dipendenti del locale.

Sono tuttora in corso le indagini degli agenti della polizia municipale per verificare l’esatta applicazione delle misure anti-Covid da parte del titolare dell’attività di ristorazione.