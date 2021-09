Eljif Elmas ha da poco festeggiato il compleanno e, come molti suoi compagni, ha scelto la costiera per trascorrere il suo giorno indimenticabile. Il 22enne si è recato a La Cambusa di Positano e alla festa era presente anche Andrea Petagna. Un bel periodo per il centrocampista che, da quando è arrivato Spalletti al Napoli, ha trovato il suo spazio nella squadra, diventando una pedina fondamentale.