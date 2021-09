Come investire i propri risparmi (o piccole somme di denaro): guida per far fruttare i soldi

Informarsi su come investire i propri risparmi al meglio delle proprie capacità, è indispensabile affinché si possa raggruppare un bel gruzzoletto che potrà sempre servire in futuro. In questa guida vedremo quindi, le soluzioni meno rischiose per non perdere denaro.

L’argomento investimenti e come investire somme di denaro, che possono andare da 1000 euro a 10000 euro, è stato trattato molto spesso anche dal Prestitimag.it, tra i portali più letti in Italia sul degli investimenti di denaro.

Va detto chiaramente, che capitalizzare i propri risparmi non significa impiegarli tutti, ma soltanto quelli che seppur dovessero andar persi, non complichino o peggio ancora rovinino la vita. In base alla somma di denaro prestabilita, cambierà la strategia di finanziamento.

6 Idee su dove investire i propri risparmi

Prima di scegliere dove investire i propri risparmi, è indispensabile comprendere quanto capitalizzare e soprattutto, qual è la strategia più appropriata. Sarebbe meglio optare per un rendimento a medio oppure a lungo termine?

Obbligazioni; Azioni; Conto deposito Banca; ETF; Crowdfunding immobiliare.



Sulle azioni e obbligazioni, potremmo definirle come un buon metodo su come investire 1000 euro o qualcosa in meno. Per le azioni è importante comprendere le aziende e i loro mercati in crescita, così come è indispensabile la diversificazione del portafoglio finanziario.

Le obbligazioni invece, sono dei titoli di credito paragonabili ad un finanziamento che l’investitore fa allo stato, affinché esso possa riconoscere ogni sei mesi un determinato interesse. Sono da preferire sicuramente le obbligazioni che registrano un maggior rendimento.

Il conto deposito è come se fosse un vero e proprio salvadanaio. Il requisito per aprire uno è avere un conto corrente intestato a sé stessi. In questo modo il trasferimento dei risparmi da impiegare è facile e veloce.

Bisogna tenere in considerazione che ci sono due tipologie di conto deposito, quello libero e quello vincolato. Nel primo caso il denaro potrà essere ritirato in qualsiasi voglia momento, al contratto di quello vincolato che sarà “bloccato” fino al termine previsto. Il vantaggio? I rendimenti sicuramente interessanti.

In alternativa, può aver senso contattare il proprio consulente bancario e chiedere a lui come investire soldi per guadagnare una somma più in linea ai nostri interessi. A quel punto andrà valutata la strategia e successivamente accordarsi sulla reale fattibilità.

Dopo aver raccolto un po’ di soldi possibilmente grazie ad uno dei lavori più richiesti in Italia, sicuramente ha senso impiegare i soldi messi da parte in qualcosa di più proficuo. Un esempio? Gli ETF, anche noti nel termine inglese Exchange-traded fund.

L’ultima opzione su come investire 10000 euro o anche 1000, è tramite il crowdfunding immobiliare. Si tratta di una formula di investimento collettivo, dove gli investitori hanno la possibilità di finanziare i progetti del cosiddetto mattone.

I rendimenti dipendono da progetto a progetto. Ogni parametro varia in base alla città di riferimento, al suo mercato, e chiaramente in proporzione alle previsioni di costi e risultati che ne derivano.

Esiste un metodo su come investire i soldi senza rischi?

Cercare una soluzione su come investire i soldi senza rischi sarebbe pura utopia. Se è pur vero che esistono (come quelle riportate), metodi meno rischiosi, allo stesso tempo non ci sono metodi miracolosi per impiegare denaro senza il rischio di perderlo.

Tutti gli investimenti (altrimenti non si chiamerebbero tali), prevedono una percentuale di rischio (alta o bassa che sia, ma c’è). L’importante è saperlo misurare in base a quello che si è disposti a poter perdere.

Quindi, dopo aver visto come investire i propri risparmi è indispensabile pianificare una strategia di investimento, che potrà essere a medio oppure a lungo termine. Dipenderà esclusivamente dal progetto in cui impiegare il capitale e dai suoi potenziali rendimenti.