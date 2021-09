Colpo Sorrento Futsal: arriva Piantadosi

Il Sorrento Futsal è lieto di comunicare che Luca Piantadosi vestirà la casacca rossonera per la stagione 21/22. Ala/pivot, classe ’95, Piantadosi arriva in prestito dal Napoli e sarà subito a disposizione di Mister Breglia per la trasferta di Ischia. “Sono molto contento del buon esito di questa trattativa e in particolare sono molto entusiasta di prendere parte a questo progetto – sono le sue prime parole – qui a Sorrento si percepisce nell’aria la voglia di fare bene a partire dalla società fino ad arrivare al mister di cui ho grandissima stima. Sono sicuro che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni e sopratutto sono pronto a dare l’anima per questi colori !”.