Code e traffico a Salerno sulla tangenziale, incubo per gli studenti per l’Università a Fisciano

A causa di lavori in corso, questa volta nel senso di marcia Pontecagnano – Salerno, e’ in atto un restringimento della carreggiata che causa traffico per la maggior parte della giornata sulla tangenziale salernitana. Non si sa per quanto tempo ancora perdurino i lavori ma i cittadini salernitani e non solo sono stanchi di questa situazione. Per fortuna il tratto dove sono effettuati i lavori non e’ molto lungo lasciando una circolazione veicolare che rientra nella norma per il resto della tangenziale. Tutti ci auguriamo dunque che la situazione venga ripristinata il prima possibile.

E’ davvero un incubo per gli studenti, in particolare quelli della Costiera amalfitana, che devono fare lo slalom fra una decina di semafori a partire da Amalfi per Cetara e Vietri sul mare per arrivare all’agognata Università