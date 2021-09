Circumvesuviana: più corse e meno ritardi dal 6 settembre!

Con riferimento al nuovo orario in vigore dal 6 settembre ed in particolare alla nota ricevuta da Federconsumatori sull’argomento, si rende noto che i dati evidenziati dal monitoraggio del nuovo programma di esercizio, mostrano l’efficacia dei nuovi orari in vigore sia in termini di numero di corse effettuate che di riduzione dei ritardi.

In particolare sulle linee vesuviane con la rimodulazione delle corse giornaliere, sono passate da 198 a 216. Sempre sulle linee vesuviane il nuovo orario coerente con gli attuali limiti di velocità ha permesso una sensibile riduzione dei ritardi che si attestano ora su una media giornaliera di 2,13 minuti.

Meglio ancora le performance sulle linee flegree dove con gli orari in vigore i ritardi sono quasi azzerati con una media giornaliera nell’ultima settimana di 0,52 minuti.

L’obiettivo è aumentare ancora il numero delle corse, cosa possibile grazie al maggior numero di treni disponibili per il servizio. Per raggiungere questo obiettivo sono in corso riunioni con le organizzazioni sindacali.

Di seguito il report del monitoraggio effettuato nella giornata di lunedì 20 settembre, in linea con i dati monitorati nell’ultima settimana.