Circumvesuviana: cancellate 35 corse, dieci giorni d’inferno. Ce ne parla Vincenzo Lamberti in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

La giornata più nera del trasporto pubblico di apre con 35 corse cancellate e una rivolta popolare dei pendolari stremati dal disastro Circum. Saltano i collegamenti, cittadini bloccati nelle stazioni della perenne attesa di un treno e un fiume di polemiche che inonda i social. Una situazione, quella di ieri, che apre nuovi scenari di disagio e di difficoltà. Visto che, a causa del rifiuto dei dipendenti di accettare turni straordinari, per dieci giorni la tratta Napoli-Poggiomarino sarà di fatto cancellata. Nel pomeriggi odi ieri è, infatti, l’Eav a dissotterrare l’ascia di guerra ed attaccare i suoi lavoratori parlando di improvviso rifiuto ad accettare turni straordinari, specie da parte dei macchinisti. «Il terzo negli ultimi trenta giorni» accusa l’Eav, che motiva così la disastrosa giornata registrata sulle proprie linee ferroviarie. Un disastro, specie se si tiene conto che ieri è entrato in vigore il nuovo regime di orari sulle linee vesuviane, col quale «ci si era posto l’obiettivo – spiegano dai vertici Eav – di aumentare le corse giornaliere di circa il 30% e di ridurre i ritardi». Il nuovo orario si è reso possibile grazie all’aumento del numero di treni disponibili: «Che, con i 67 di ieri, raggiunge il record almeno degli ultimi otto anni. Uno sforzo enorme: mai tanti treni disponibili per la circolazione». Ma, come spiegano sempre dall’azienda, la programmazione si basava anche sul numero del personale viaggiante disponibile e sul dato storico di accettare prestazioni di lavoro straordinario un una misura consistente (circa un quarto delle prestazioni. E invece «si è registrato un improvviso rifiuto di accettare la prestazione da parte di un significativo gruppo di lavoratori, in particolare della categoria dei macchinisti. Il terzo rifiuto improvviso negli ultimi trenta giorni. Tale rifiuto determina delle conseguenze nella regolarità del servizio (soppressioni di terni) e si presenta come una forma di protesta anomala, in quanto improvvisa e saltuaria ed in contrasto con la prassi normale sin qui accettata. La domanda è: si protesta per cosa? Perché improvvisamente non si vuole più fare lo straordinario che si è sempre fatto negli ultimi anni? Proprio oggi che abbiamo più treni e il Covid impone più corse?». E così l’Eav annuncia che si vede costretta a riproporzionare il programma di esercizio giornaliero evitando il ricorso al lavoro straordinario. «Pertanto a partire da oggi, 8 settembre, e per i prossimi dieci giorni, la linea Napoli-Poggiormarino viene sospesa e vengono eliminate alcune corse sulle altre linee negli orari di minori frequentazione. Verrà istituito un adeguato servizio automobilistico sostitutivo sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino e, per tale periodo, le fermate di Via Del Monte e Villa delle Ginestre verranno servite dai treni diretti della linea Napoli-Sorrento. Restano regolarmente attive tutte le altre linee vesuviane, in particolare la Napoli-Sorrento». L’Eav precisa anche che «tra i lavoratori assunti molti stanno ancora completando il periodo di formazione richiesto da Anfisa (durata 12 mesi). Presenteremo al socio un nuovo piano di assunzioni, in particolare per la figura di macchinista, per coprire le carenze e ridurre il ricorso al lavoro straordinario. Il tutto ovviamente compatibilmente alle risorse finanziarie disponobili». In serata, sempre Eav, ha fatto sapere che «potranno esserci corse non garantite» sulle linee «Napoli-Ottaviano-Sarno e Napoli-Nola-Baiano».

Solo due giorni fa anche la politica, improvvisamente, aveva esultato per la svolta dell’Eav. «Facciamo un ulteriore passo avanti verso l’ottimizzazione del servizio. Con 66 corse giornaliere in più rispetto ad oggi, passiamo da una frequenza di 30 a 24 minuti. Ma non ci fermiamo qui. Nei prossimi mesi entreranno in funzione altri treni che la Regione Campania ha acquistato. Il nostro obiettivo resta quello di portare l’Eav a fornire un servizio finalmente all’altezza delle aspettative» il posto, purtroppo poco profetico, del capogruppo Pd in Regione, Mario Casillo.