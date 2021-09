Choc sulla Statale verso Positano, rincorre le moto che lo avevano superato e li ferma con la pistola, indagini in corso dei carabinieri

Giornata da incubo oggi sulla Statale Amalfitana 163, non sono bastati tre incidenti, di cui il più grave, per il quale è stato necessario andare in ospedale al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello è avvenuto poco fa. Nel pomeriggio una vicenda dai contorni ancora da definire. Un automobilista superato da alcuni motociclisti nel tratto che da Piano di Sorrento porta alla perla della Costiera amalfitana, indispettito li ha rincorsi e superati puntandogli una pistola. Questo è almeno quanto è stato riferito, fra i motociclisti superati ci sarebbe stato qualcuno delle forze dell’ordine, i carabinieri di Positano stanno indagando, hanno rincorso e fermato al Canneto l’auto segnalata e al momento non è stata ritrovata la pistola . No comment dagli uomini dell’Arma che stanno verificando la segnalazione ricevuta .

Foto d’archivio